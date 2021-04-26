Министерство промышленности, торговли и туризма Испании получило на имя главы ведомства Рейес Марото конверт с ножом, испачканным в чем-то красном.
Как сообщает RTVE, письмо пришло в пятницу. При этом за несколько дней до этого министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, глава Гражданской гвардии Мария Гамес и глава левой политической партии "Подемос" Пабло Иглесиас получили конверты с патронами.
Читайте такжеВ США 20-летнего пранкера застрелили на съемках розыгрыша с ограблениемПоследний недавно оставил должность второго вице-премьера, чтобы принять участие в местных выборах в Мадриде 4 мая. Марото также сопровождает одного из кандидатов и предполагается, что может получить одну из должностей в руководстве автономного сообщества.
Однако новое письмо отличается тем, что на нем указан отправитель. По информации источников, в конверте был нож среднего размера с красными отметинами крови либо краски. Также в конверте был компакт-диск, из-за которого сканер не обнаружил нож, а еще листы бумаги с распечатанными сообщениями из WhatsApp и Twitter и некие записи.
Полиция уже начала расследование.
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