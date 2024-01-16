В КСИР заявили об уничтожении "шпионского штаба Моссада".

В результате ракетного обстрела города Эрбиль погибли четверо мирных людей, еще шесть человек получили ранения, сообщают в Региональном совете безопасности Курдистана.

По их данным, ракеты были выпущены около 23:30 по местному времени, под атакой оказались несколько гражданских районов города. В совбезе отмечают, что КСИР "всегда используют необоснованные оправдания для нападок на Эрбиль, который никогда не был источником угрозы для какой-либо стороны".

"Это вопиющее нарушение суверенитета Курдистана и Ирака, и федеральное правительство и международное сообщество не должны молчать об этом преступлении", - говорится в сообщении.

Заместитель спикера парламента Курдистана пятого созыва Хемин Хаврами написал в микроблоге X, что в результате атак пострадал дом Пешрава Дизайи (Peshraw Dizaiy), он и четверо членов его семьи погибли.

Как пишет Rudaw, погиб известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group, которая управляет крупными проектами, такими как Empire World, - в его дом попала ракета. Тем временем в КСИР заявили, что уничтожили в Ираке "шпионский штаб Моссада".

Удары по городу Эрбиль: что известно

Этой ночью Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что ударил баллистическими ракетами по "штаб-квартирам шпионов" и "антииранским террористическим сборищам в некоторых частях региона".

ABC News сообщал, что под атакой оказались восемь объектов вблизи американского консульства. Погибли четыре человека, военнослужащих США среди них нет.

Вас также могут заинтересовать новости: