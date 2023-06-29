Руф была помощницей в бункере, где Гитлер провел свои последние дни.

В 94 года умер последний человек, который был свидетелем падения гитлеровской Германии в бункере Адольфа Гитлера – Иоганна Руф. Когда она работала на лидера нацистской Германии, ей было 15 лет.

Как пишет Newsweek, об этом сообщил сообщил журналист Виланд Гибель, работавший над ее мемуарами, увидевшими свет в 2017 году. Руф была помощницей в берлинском бункере, где Гитлер и многие нацистские чиновники провели свои последние дни.

"Руф работала с примерно 30 другими членами Союза немецких девушек с 27 апреля 1945 года и была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, прежде чем их убили их родители", – говорится в материале.

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По словам Гибеля, сначала он неоднозначно относился к рассказу Иоганны Руф, потому что не "хотел содействовать нацистской пропаганде". Однако он считал важным изобразить события такими, какими они были в то время. Он отметил, что свидетельства Руф и других, кто был в бункере с Гитлером, опровергают все конспирологические теории, что лидер нацистской Германии каким-то образом мог выжить.

Журналист подчеркнул, что Иоганна Руф отрицала нацизм и отказалась перекладывать на кого-то другого ответственность за ее роль и причастность к режиму.

Смерти известных людей

14 июня стало известно, что в 89 лет умер известный американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти. Славу ему принесли книги "Кровавый меридиан", "Старикам здесь не место" и "Дорога".

В апреле 2023 года умер известный американский юрист Бен Ференц, который был последним обвинителем Нюрнбергского процесса, доживший до этого времени. Ему было 103 года. Когда ему было 27 лет, юрист был ответственен за обвинительные приговоры в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти.

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