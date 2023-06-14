В возрасте 89 лет умер американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти.

Его смерть подтвердили в издательстве Alfred A. Knopf. "Писатель Кормак Маккарти скончался сегодня естественной смертью в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Ему было восемьдесят девять лет", - говорится в их сообщении в микроблоге Twitter.

Стивен Кинг, комментируя новость о смерти Маккарти, написал, что он - возможно, величайший американский писатель его времени. "Он был полон лет и создал прекрасные произведения, но я до сих пор оплакиваю его уход", - написал Кинг.

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Чеи известен Кормак Маккарти

Наибольшую известность писателю принесли книги "Кровавый меридиан", "Старикам здесь не место" и "Дорога". За последнюю он получил Пулитцеровскую премию в 2007 году.

Роман "Старикам тут не место" экранизировали, он получил четыре премии "Оскар". В фильме снялись Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем и Джош Бролин.

Фильм по роману "Дорога" сняли в 2009 году. Главную роль в постапокалиптической драме исполнил актер Вигго Мортенсен.

Роман "Кровавый меридиан" попал в список "100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год" по версии журнала Time.

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