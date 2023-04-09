Говоря о вторжении РФ в Украину в 2022 году, Ференц сказал, что "его сердце разбито".

В возрасте 103 лет умер известный американский юрист Бен Ференц. Он был последним обвинителем Нюрнбергского процесса, доживший до этого времени.

Как пишет NBC, о смерти Ференца сообщил его сын. Юрист был ответственен за обвинительные приговоры в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти. В то время ему было 27 лет.

Издание отмечает, что впоследствии Ференц "сыграл решающую роль в обеспечении компенсаций пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге".

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"Неутомимый борец за права человека, он также написал девять книг и десятки статей, произнес бесчисленное количество речей и путешествовал по миру в свои 90 лет, распространяя свой девиз "закон, а не война", – пишет издание.

Что Ференц говорил о войне РФ против Украины

Последний прокурор Нюрнбергского процесса высказывался и о российском вторжении в Украину. В апреле 2022 года Ференц выразил уверенность, что российского диктатора Владимира Путина могут привлечь к ответственности за вторжение и преступления российских оккупантов, совершенные на территории Украины.

"Конечно, он может быть привлечен к ответственности. Не существует аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии – вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, – а убийство всегда было преступлением против человечности", – заявил он тогда.

Ференц также призвал прекратить войну в Украине. Он заявил, что "его сердце разбито".

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