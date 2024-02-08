Рассмотрение состоится на заседании Сената уже через несколько часов.

В четверг, 8 февраля, Сенат США повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/миграционная реформа) ожидаемо не поддержано из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

"Именно поэтому еще до голосования за большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине ( 60,06 миллиардов долларов США) Израилю и Тайваню", - отметила Маркарова.

Она пояснила, что Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию, которое требуется для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по сути "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для этого нужно будет 60 голосов.

"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона, в 12 часов дня за Вашингтоном (19:00 по Киеву - УНИАН) 8 февраля", - отметила посол.

Голосование о помощи Украине

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Сенаторы не смогли набрать необходимого количества голосов для продвижения рассмотрения документа (для этого нужно 60 голосов). По итогам голосования стало известно, что 49 сенаторов проголосовали "за", 50 – "против".

В то же время в СМИ писали, что существует и план "Б" – демократы в Сенате готовились разделить вопросы иностранной помощи Украине, Израилю, Тайваню и границе.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден резко критиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия Сената заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета помощи Украине и Израилю.

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