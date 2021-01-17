Его арестовали за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Американские силовики задержали в субботу вооруженного мужчину, который пытался попасть на территорию Капитолия.

Это произошло за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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Злоумышленник, по информации СМИ, приехал в Вашингтон из штата Вирджиния, добрался на автомобиле к КПП, где его для проверки документов остановила полиция. Его пропуск на инаугурацию оказался фальшивым. Он также рассказал силовикам, что имеет в машине заряженный полуавтоматический пистолет. Позже у него обнаружили еще 509 патронов, гильзы от дробовика и магазин для пистолета.

Мужчину арестовали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и незарегистрированных боеприпасов.

Штурм Капитолия США: что было ранее

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

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Автор: Юрий Годован