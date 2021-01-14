Сенат США начнет рассмотрение вопроса не ранее 19 января.

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл рассказал, что рассмотрение вопроса об импичменте пока еще действующему президенту Дональду Трампу начнется не ранее 19 января.

Об этом сообщает CNN.

Митч Макконел отметил, что в случае, если сенатский процесс начнется незамедлительно, окончательный вердикт будет вынесен только после того, как президент Трамп оставит свой пост.

"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передаче власти администрации Байдена", - заявил сенатор.

Ранее Палата представителей Конгресса США уже во второй раз объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Голоса "за" отдали в том числе и его однопартийцы. Теперь решение должен принять Сенат.

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Импичмент Трампа: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу".

Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент самой большой "охотой на ведьм" в истории политики.

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Автор: Олег Давыгора