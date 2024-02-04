Миллиардер создал вокруг себя довольно противоречивую "культуру", в которой люди считают себя "обязанными" Маску за свое богатство.

Скандально известный американский миллиардер Илон Маск активно употребляет наркотики и склоняет к этому топ-менеджеров своих компаний Tesla и SpaceX. Об этом говорится в крупной публикации-расследовании от The Wall Street Journal.

На основании многочисленных публичных интервью, частных разговоров и даже судебных показаний, сделанных в разные годы людьми, знакомыми с ситуацией в руководстве этих компаний, WSJ пришла к выводу, что у Маска сложились "глубокие личные и финансовые связи" с членами наблюдательных советов. В теории эти люди должны были бы контролировать в интересах акционеров действия эксцентричного основателя компаний Tesla и SpaceX. Эти отношения сочетают в себе "дружбу и богатство" и, вероятно, противоречат законодательным и корпоративным правилам управления компаниями такого типа.

Несколько нынешних и бывших директоров Tesla и SpaceX, включая акционеров Антонио Грасиаса и Айру Эренпрайс, технологического магната Ларри Эллисона, бывшего руководителя СМИ Джеймса Мердока и родного брата Илона – Кимбала Маска, посещают с миллиардером разнообразные вечеринки и ездят на экзотические курорты. Все эти люди в определенной степени обязаны именно Маску значительным увеличением своих капиталов или сногсшибательной карьерой.

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По словам людей, которые были свидетелями этого или слышали от свидетелей, Илон Маск употребляет запрещенные в США наркотические вещества, и в руководстве компаний Tesla и SpaceX знают об этом, но не реагируют на это. Хотя должны, ведь это прямо запрещено корпоративными правилами. WSJ утверждает, что Маск, в частности, употреблял кокаин, экстази, ЛСД и "волшебные грибы". Маск также использовал кетамин, но утверждал, что у него есть рецепт.

Однако не только сам миллиардер подсел на наркотики. По словам людей, которые были свидетелями, корпоративные директора его компаний Антонио Грасиас, Стив Юрветсон и Кимбал Маск тоже употребляли наркотики вместе с Илоном. Объем употребления наркотиков Маском и членами правления вызывает беспокойство, говорят некоторые из этих людей.

По словам знающих людей, Илон Маск создал вокруг себя некую "культуру", в которой его друзья-директора употребляют наркотики вместе с ним, чтобы не расстраивать человека, принесшего им миллионы долларов. Более того, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости с Маском, что для некоторых похоже на близость к королю.

Адвокат Маска Алекс Спиро заверил, что Илон "регулярно и случайно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не провалил тест". Сам Маск написал в Твиттере, что за три года выборочного тестирования на наркотики после инцидента с курением травы в 2018 году "не было обнаружено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя".

Однако знающие люди говорят, что зимой 2022 года хороший друг Маска и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон призвал его приехать на его гавайский остров, чтобы отдохнуть от работы и "высохнуть от наркотиков". По словам некоторых людей, это произошло, когда друзья и другие близкие Маска были обеспокоены тем, что его употребление наркотиков ухудшается, и некоторые люди даже просили его пойти на реабилитацию.

Другие скандалы вокруг Илона Маска

Как писал УНИАН, в декабре Европейская комиссия открыла производство о нарушениях в социальной сети Х (бывший Твиттер), принадлежащей Илону Маску. Расследования сосредоточены на несоблюдении правил противодействия незаконному контенту и дезинформации, а также правил прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.

Также мы рассказывали, что Илон Маск публично обматерил рекламодателей, отказавшихся продолжать сотрудничество с приобретенной им платформой Х (бывший Twitter). Ведущий спросил у Маска, не желает ли он извиниться перед рекламодателями, ушедшими из Твиттера на фоне череды скандалов. Ответ был неожиданным.

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