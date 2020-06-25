Церемония захоронения состоится в октябре в Москве.

Причиной гибели 84-летнего сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергея стало огнестрельное ранение головы.

Об этом сообщает AP.

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По словам судмедэкспертов, признаков насильственной смерти нет. Полиция прибыла на место гибели в минувший четверг домой к Хрущеву после звонка его жены.

Расследование закрыли, обвинений предъявлено не было.

Младший Хрущев был ученым в СССР и переехал в США в 1991 году, чтобы читать лекции о холодной войне в Университет Брауна.

В июле 1999 года он вместе с женой получил американское гражданство.

«Я чувствую себя новорожденным. Это начало новой жизни», – говорил тогда Сергей Хрущев. В другом интервью он заявил, что надеется, что отец поддержал бы его выбор.

Церемония захоронения состоится в октябре в Москве.

Как сообщал УНИАН, в 1985 году, когда Владимир Путин впервые прибыл в Дрезден в роли офицера КГБ среднего звена, в Восточной Германии уже начались неспокойные времена. Оказавшись на грани банкротства, страна выживала благодаря миллиардам дойчмарок помощи от Западной Германии. Тем временем, голоса несогласных становились все более громкими.

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