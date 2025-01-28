Соответствующее решение Пентагона еще не было обнародовано.

Новый министр обороны США Пит Хегсет остановил заключение всех новых армейских контрактов, а также запросы на новые программы. Это вызвало шоковую волну в оборонной промышленности.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения двух людей, знакомых с ситуацией, и электронное письмо, которое получили журналисты. Отмечается, что источники говорили на условиях анонимности ввиду того, что соответствующее решение Пентагона еще не было обнародовано.

По словам собеседников издания объявленная Хегсетом пауза может длиться всего 10 дней. Однако потенциально может длиться месяцами.

Видео дня

Вероятно, такой шаг мог понадобиться для переоценки потребностей военных и системы закупок. Издание пишет, что приостановление частично связано с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах.

Первые дни работы администрации Трампа: другие новости

С момента инаугурации Дональда Трампа 20 января, новый президент США подписал ряд указов. В частности – о приостановлении программ международной поддержки.

В Пентагоне отметили, что это приостановление не коснется программ военной помощи Украине. Там объяснили, что указ президента касается только программ развития. И в этом аспекте некоторые программы в Украине таки пострадали. Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов без исключений.

Ранее высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к госсекретарю США Марку Рубио с просьбой исключить из-под действия изданной им директивы работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине. Отмечалось, что без соответствующего разрешения такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

Вас также могут заинтересовать новости: