Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. Вице-президент отдавал свой голос во второй раз в истории США.

Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны. Решение приняли с минимальным перевесом благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса в пятницу вечером, 24 января, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что голосование завершилось с результатом 50 на 50. Трое республиканцев присоединились к демократам и выступили против кандидатуры Гегсета. Впрочем, решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Это второй раз в истории США, когда для утверждения чиновника Кабинета министров нужен голос вице-президента, и республиканцы аплодировали, когда Вэнс вошел в палату", - пишет WP.

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Пит Хегсет - что известно о новом главе Пентагона

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что определился с новым министром обороны (глава Пентагона). На эту кандидатуру он выдвинул 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News.

Впоследствии стало известно, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост главы Пентагона своего соперника на президентских выборах - губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо. Он был в предварительном списке потенциальных кандидатов на должность министра обороны. Говорилось, что Хегсета критикуют из-за обвинений в сексуальном насилии и злоупотреблении алкоголем.

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