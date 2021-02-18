Либерально-демократическая партия Японии, находящаяся у власти большую часть времени с 1955 года, предложила разрешить пяти женщинам присоединяться к заседаниям ее правления в качестве наблюдателей.
Читайте такжеВ Европарламенте хотят отстранить Беларусь от участия в Евровидении-2021Об этом пишет Reuters.
Этот шаг позволит большему количеству женщин-членов ЛДП увидеть, как принимаются решения, сказал 82-летний генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи.
Как пишет газета Nikkei, эти женщины не смогут выступать во время встреч, но смогут отдельно направлять свои мнения в секретариат.
Издание отмечает, что Япония занимает 121-е место в индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума. Это самый большой разрыв в рейтинге среди развитых стран.
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