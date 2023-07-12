Байден сделает "важное заявление" о помощи Украине в будущем.

В G7 собираются объявить о планах по долгосрочным инвестициям в вооруженные силы и экономику Украины. Как пишет CNN, об этом сообщила журналистам старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Аманда Слоут.

По словам чиновницы, сегодня Альянс проведет учредительное заседание Совета Украина-НАТО, далее состоится встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже после завершения саммита НАТО вместе с другими лидерами G7 и Зеленским Байден сделает "важное заявление" об усилении военного потенциала Украины и дополнительной помощи стране.

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"Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о нашем намерении помочь Украине создать армию, способную защитить себя и сдержать наступление в будущем", – сказала она.

Как отметила Слоут, будет объявлено о долгосрочных инвестициях, направленных на обеспечение устойчивости боевых сил в Украине, способных сдерживать российскую агрессию сейчас и в будущем. Кроме того, речь пойдет о мерах, направленных на обеспечение сильной и стабильной экономики Украины и продвижении программы реформ, необходимых для реализации евроатлантических стремлений Киева.

Представительница США также сообщила, что Джо Байден и лидеры НАТО "единогласно согласились" прислать Киеву "внушительный" пакет помощи, однако отказалась раскрыть детали.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

Вчера в Литве начался двухдневный саммит НАТО, от которого Украина ожидала получить приглашение присоединиться к Альянсу с открытой датой, однако получила условия для вступления и объявление об отмене для страны промежуточного этапа на этом пути – Плана действий по членству.

В Эстонию такую позицию НАТО назвали назвали неверным сигналом для РФ. Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствует на мероприятии, заявил, что это "беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения".

12 июля, на второй день саммита, в правительстве Великобритании сообщили, что партнеры Украины из "Большой семерки" подготовили долгосрочные "исторические" гарантии безопасности. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинскую власть устраивает любая модель гарантий безопасности, которая не является альтернативой членству в НАТО.

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