Отмечается, что речь президента США призвана сплотить союзников и продемонстрировать свою роль на мировой арене

Президент США Джо Байден будет рекламировать дипломатические победы в измученной войной Европе, когда выступит на саммите НАТО. Он отметит единство возглавляемого США альянса по Украине как обещание восстановить разделенный мир.

Издание Reuters пишет, что Байден планирует огласить новую помощь Украине и роль США в вступлении Швеции в Альянс, несмотря на разногласия среди западных правительств по поводу того, как довести войну на Украине до конца.

Речь Байдена призвана сплотить союзников и продемонстрировать свою роль на мировой арене в преддверии президентской кампании в 2024 году, направленной на устранение разногласий внутри страны и за рубежом.

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В своем выступлении он планирует сказать мировым лидерам, что "мы находимся на пике союзнического единства после саммита и о том, как мы сплотили мир для поддержки народа Украины".

Президент подчеркнет, что "важно опираться на это единство для решения других важных проблем… таких как изменение климата, новые технологии и угрозы международному порядку".

Несмотря на позитивный посыл, официальные лица США в частном порядке боролись со своими коллегами в Вильнюсе, чтобы прийти к консенсусу относительно того, куда движется война, как ее завершить и какие гарантии дать Украине относительно ее будущего в НАТО.

Украина, стремившаяся получить приглашение вступить в Альянс или хотя бы конкретный график вступления, не получила ни того, ни другого. Вместо этого союзники по НАТО согласились, что Украина в конечном итоге присоединится, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия", говорится в их заявлении, но не приводится никаких подробностей о том, когда Киев выполнит такие условия.

Прежде чем покинуть США для участия в саммите, Байден проигнорировал опасения союзников по поводу утверждения кассетных боеприпасов для Украины для борьбы с Россией.

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидала получить от членов Альянса четкие гарантии безопасности, а также решения о членстве.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил сигнал о наличии неприемлемых условий для Украины, что назвал беспрецедентным и абсурдным.

Позже в парламенте Эстонии указали, что такая позиция Альянса может дать неверный сигнал Москве.

12 июля появилась информация, что партнеры Украины из "Большой семерки" подготовили долгосрочные гарантии безопасности.

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