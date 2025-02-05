Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы долгосрочно занять Сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. При этом он предложил жителям Газы переехать на новое место, предоставленное одной или несколькими странами Ближнего Востока. Среди стран для переселения палестинцев американский президент в частности назвал Египет и Иорданию.

Фантазии Дональда Трампа на тему Газы, как, в принципе, и другие подобные утверждения, которыми он щедро делится с журналистами, очень далеки от реальности. Рассуждая о переселении палестинцев, Трамп заявляет о возможности этнических чисток и считает, что это нормально. При этом его не смущает, что для этого будут использоваться американские войска...

На фоне предыдущих высказываний президента США о том, что, когда он придет к власти, то закончит все войны в мире, эти заявления можно считать довольно символичными. Ведь тот, кто говорит, что закончит все войны, в основном, их и будет разжигать (примеров в истории достаточно).

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В целом же нужно понимать, что такие заявления - это тактика переговоров Трампа. Подход - сначала ты наезжаешь, потом угрожаешь, дальше стороны идут на уступки, а ты практически ничего не теряешь, но снимаешь угрозу - действительно существует. Он известен и действительно может работать. Но только при условии, что другие участники уже "сложили руки" и ждут. Если же этого нет, и если противоположная сторона имеет козыри и также может чем-то угрожать, то тогда ситуация не такая уж очевидная.

Сейчас обращение Трампа было направлено, в первую очередь, на Саудовскую Аравию.

Но можно ли на что-то рассчитывать, когда президент США прямо говорит, что Саудовская Аравия не ставит задачу создания палестинского государства? Фактически, он публично обвиняет саудитов в предательстве интересов палестинцев Да, возможно, некоторым саудитам безразлично на палестинцев. Но никто об этом никогда не скажет публично! В ситуации с Сектором Газа есть консолидированная позиция арабских стран. То есть, когда Трамп делает подобные публичные заявления, он абсолютно уверен, что может вести переговоры именно в этой жесткой модели, и что ему все удастся. Он почему-то думает, что все будут перед ним кланяться. Но нет.

Плюс, на такие его убеждения накладывается абсолютная неосведомленность в международных делах, безграмотность с точки зрения истории, культуры, традиций И все это вместе - какая-то тотальная катастрофа.

К этому можно также добавить и то, окружение Трампа (существует целый пул экспертов, которые имеют к нему доступ, например, через родственников) пытается им манипулировать для достижения своих целей и вкладывает ему в голову такие идеи как какие-то новые. Впрочем, в свое время о том, куда переселить палестинцев, думал еще Рейган. То есть, эти идеи совсем не новые, а довольно затасканные.

Поэтому все эти заявления - это не о реальности, а о фантазиях, которые работают только в собственном воображаемом мире Трампа. Они не имеют ничего общего с реальностью.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований