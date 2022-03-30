Принятый закон уже применили в отношении двух российских бизнесменов.

Великобритания усилила санкции в отношении российских олигархов. Лондон запретил техническое обслуживание самолетов или кораблей, которые принадлежат гражданам РФ из санкционного списка или их предприятиям.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Благодаря этим новым полномочиям, закрепленным в парламенте посредством законодательного акта, Великобритания теперь может запретить олигархам, находящимся под санкциями, извлекать выгоду из ведущей мировой авиационной и морской промышленности и инженеров Великобритании", - указано в сообщении.

Отмечается, что принятый закон уже применили в отношении бизнесменов Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

"Нет сомнения, что Путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока в Украине находятся российские войска, нацеленные не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни", - прокомментировала новый закон министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В свою очередь государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс указал, что законодательство Британии позволяет расширить способы лишения российских олигархов "доступа к их роскошным игрушкам".

"Наши экономические и транспортные санкции работают на то, чтобы задушить тех, кто наиболее замешан в путинском режиме, гарантируя, что никто на территории Великобритании не сможет поддержать бесчеловечное нападение Путина на Украину", - подытожил Шаппс.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты бомбят города, уничтожают инфраструктуру и убивают украинцев.

В связи с этим ЕС ввел санкции против близкого окружения президента РФ Владимира Путина и пропагандистов.

В связи с этим в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

Кроме того, Лондон намерен ввести санкции в отношении так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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