Стартовая цена лота была всего 100 долларов.

Цифровую картину "Everydays: The First 5000 Days" современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie's за рекордные 69,35 миллиона долларов.

Об этом пишет The New York Times.

Картина представляет собой коллаж из пяти тысяч изображений, которые Beeple ежедневно публиковал с 2007 года. Стартовая цена лота была всего 100 долларов, а сами торги продолжались две недели. В течение нескольких последних секунд поступило много заявок, что заставило организаторов продолжить торги, из-за чего стоимость картины превысила $60 млн.

Формат NFT-токена позволяет с помощью блокчейна подтвердить подлинность и право собственности на цифровую картину, анимацию или видео.

Картина Beeple вошла в тройку самых дорогих произведений ныне живущих художников мира. Она уступает по стоимости только работам Джеффа Кунса (91,1 миллиона долларов) и Дэвида Хокни (90,3 миллиона).

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Автор: Олег Давыгора