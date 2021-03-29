Когда возобновится движение судов, пока что неизвестно.

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение по Суэцкому каналу, удалось частично снять с мели.

Об этом сообщает транспортная компания Inchcape. По данным Bloomberg, из под него извлекли 27 тысяч кубометров песка.

Читайте такжеВслед за контейнеровозом: грузовик Evergreen создал масштабную пробку в КитаеС судном работали около 10 буксиров. Сейчас они пытаются направить контейнеровоз так, чтобы он смог продолжить движение по каналу. Когда возобновится движение судов, пока что неизвестно.

Инцидент с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Evergreen полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели. В пробке застряло около 450 судов.

Корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Ольга Броскова