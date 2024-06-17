Джанет Йеллен отметила, что российские активы конфискованы.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что запланированный "Большой семеркой" кредит в размере 50 миллиардов долларов на помощь Украине за счет замороженных российских активов не является воровством, как это назвал Владимир Путин.

"Нет никакого смысла в том, что это кража. Российские активы остаются в этом учреждении. Они были конфискованы", - цитирует Йеллен издание Politico. "Инвестиции, которые были у России, уже созрели. Таким образом, средства России лежат в наличности, но они приносят доход учреждению, на которое Россия не имеет права".

По ее словам, в этом вопросе нет никаких юридических проблем.

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"Наши союзники, наши партнеры, "Большая семерка" предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен со временем из этих доходов. И я бы сказала, что лидеры G7 уже дали понять, что они не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за тот ущерб, который она нанесла Украине", - указала министр.

Йеллен объяснила, что первоначально было заморожено около 280 миллиардов долларов активов, и этот кредит является частью этой суммы.

"Из них подавляющее большинство, около 200 миллиардов долларов, находится в бельгийском финансовом учреждении, где они приносят доход, который не принадлежит России и был начислен этому учреждению", - сказала Йеллен, объясняя заем. "И мы договорились - G7 и наши партнеры договорились использовать эти средства, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачен из так называемой "ветровой прибыли", накапливающейся в этом финансовом учреждении".

Замороженный активы РФ для Украины – последние новости

Конференция G7 согласовала кредит в размере 50 миллиардов долларов для помощи Украине, используя прибыль, полученную от российских активов, которые были заморожены после вторжения России в Украину. Хотя сами активы не были окончательно переданы в руки Запада, Путин назвал эту акцию воровством и заявил, что она незаконна.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что лидеры стран "Большой семерки" согласуют создание рабочего механизма по конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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