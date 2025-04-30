В то же время развертывание эстонских войск должно быть одобрено парламентом страны.

Эстония может направить роту своих солдат для потенциальной миротворческой миссии в Украине в рамках "сил успокоения", которые возглавляет Великобритания и Франция. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает Bloomberg.

По его словам, обсуждения, которые могут привести к формированию таких сил сдерживания, до сих пор продолжаются.

Михал добавил, что любое развертывание эстонских войск должно быть одобрено парламентом страны.

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"Великобритания и Франция возглавляют попытки сформировать послевоенные "силы успокоения" в Украине в рамках усилий США, направленных на прекращение российского вторжения. США отметили, что любое мирное соглашение потребует гарантий безопасности для Киева, не уточняя, в чем именно они будут заключаться. Литва уже выразила готовность поддержать эти усилия", - напомнили в Bloomberg.

"Коалиция желающих" - что известно

Напомним, ранее Франция и Великобритания возглавили "коалицию желающих", в которую вошли более 30 стран. В частности государства готовы помочь обеспечить Украине безопасность в случае достижения мирного соглашения.

Также в Лондоне и Париже уже объявили о готовности отправить свои войска в рамках миротворческой миссии.

В то же время СМИ сообщали, что "коалиция желающих" застряла на двух важнейших вопросах миротворческой миссии. Отмечается, что эти страны не могут определиться с возможной численностью войск и сроками их создания.

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