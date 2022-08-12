Эстония сосредоточится на укреплении своих сухопутных и морских сил.

Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для военных кораблей РФ.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете Iltalehti.

Дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. По словам министра, страны интегрируют свои ракетные комплексы береговой обороны.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Это означает, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", – сказал Певкур.

Певкур подчеркнул, что это решение позволить закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", – отметил он.

Певкур также прокомментировал обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии. В НАТО согласовано, что союзники обеспечивают безопасность воздушного пространства во всем регионе Балтийского моря.

"Для меня это одно воздушное пространство. Все должны понимать, что Норвегия, Финляндия, страны Балтии и другие страны образуют восточное крыло НАТО. Мы защищаем не только Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву или другие восточные страны НАТО, мы все вместе .Когда мы говорим о НАТО, то наиболее важной является пятая статья: один за всех и все за одного", – сказал Певкур.

Ранее президент США Джо Байден подписал документы о поддержке США вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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