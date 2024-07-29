Как объяснил Коваленко, дело тут вовсе не в антисемитских и антизападных взглядах турецкого президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал максимально громкое и необдуманное заявление о том, что "Турция может зайти в Израиль "так же, как зашла в Карабах и Ливию".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что это не первый раз, когда "Эрдоган раскидывается настолько воинственными и громкими заявлениями". Например, 28 октября 2023 года он произнес не менее резкую речь в адрес Израиля и Запада.

Однако на сей раз, как объяснил Коваленко, дело не в антисемитских и антизападных взглядах турецкого президента, а в совершенно ином – слабых позициях Эрдогана и его партии, потере политического влияния.

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Аналитик отметил, что в прошлом году в Турции проходили президентские выборы и, Эрдоган чуть было не проиграл их. А в 2019 году его пратия на местных выборах упустила позиции и тогда вервые за 25 лет мэром Стамбула стал не провластный кандидат. А в этом году оппозиция уже была впереди не только в Стамбуле, но и в Анкаре, Измире, Анталье.

"Реджеп Тайп Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) стремительно теряют поддержку населения Турции, а потому активизируют те инструменты, которые всегда приносили внимание электората – популизм и воинственность", - констатировал Коваленко.

Он отметил, что у Эрдогана появилась возможность объединить консервативное общество страны, повысив свою электоральную стабильность, воспользовавшись операцией в секторе Газа, а так же угрозами в адрес ненавистного Запада, занимающего львиную долю в экспорте турецких товаров, без которого экономика Турции рухнула бы как карточный домик.

"теперь, готовящаяся операция ЦАХАЛ против "Хезболлы" вновь возбуждает популистскую воинственность Эрдогана, за которой ничего не стоит кроме словоблудия", - констатировал Коваленко.

Заявление Эрдогана о вторжении в Израиль

28 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы просто должны быть сильными, чтобы сделать эти шаги", - заявил он.

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