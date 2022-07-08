Абэ госпитализировали, подробностей о его состоянии не объявляют, известно лишь, что у него была остановка сердца.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии после того, как был ранен во время выступления с предвыборной речью на западе Японии.

Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает Радио Свобода.

Осудив нападение, Кисида выразил надежду, что 67-летний Абэ выживет.

Напомним, в августе 2020 года Синдзо Абэ, который находился на посту с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья. Впервые Синдзо Абэ возглавил правительство Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. Абэ переизбрали на пост премьера в декабре 2012 года. Среди всех глав правительств Японии он лидирует по количеству непрерывных дней пребывания на этом посту.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что экс-премьер выступал в городе Нара, когда в него выстрелили.

Полиция подтвердила задержание 41-летнего мужчины по подозрению в покушении на убийство. Японский телеканал NHK сообщил, что подозреваемый служил в морских силах самообороны в течение трех лет в 2000-х годах.

Абэ был госпитализирован, подробностей о его состоянии не объявляют, сообщалось лишь, что у него была остановка сердца.

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