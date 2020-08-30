Федеральные резервные банки заявили, что экономику США ждут новые трудности.

Главы Федеральных резервных банков Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер заявили, что не ожидают быстрого восстановления американской экономики после коронакризиса.

Об этом они заявили выступая на CNBC.

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"Я уверена, что восстановление будет медленным, новые сложности еще впереди", - заявила Местер.

"Я уверена, что восстановление будет медленным, новые сложности еще впереди", - заявила Местер, отметив, что потребуется некоторое время, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше.

"Стимулирующая монетарная политика будет очень важна в этот период", - подчеркнула Местер.

"Стимулирующая монетарная политика будет очень важна в этот период", - подчеркнула Местер, а Харкер, в свою очередь отметил сигналы некоторого улучшения ситуации на рынке труда, добавив при этом, что положительный импульс уже замедлился. Сокращение выплат безработным, по его словам, окажет давление на потребительские расходы.

Прогнозы

Бюджетное управления Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

Обвал экономики США

По состоянию на 31 июля 2020 года экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года. Бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы.

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Автор: Елена Коваленко