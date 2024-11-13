По словам новоизбранного лидера республиканцев в Сенате США, его команда едина в поддержке программы президента Трампа.

Новым лидером республиканской фракции в Сенате США станет сенатор от Южной Дакоты Джон Тун, который не раз заявлял о поддержке Украины, сообщает BBC.

"Для меня большая честь получить поддержку моих коллег, чтобы возглавить Сенат в 119-м Конгрессе, и я горжусь работой, которую мы выполнили, чтобы обеспечить себе большинство и Белый дом. Эта команда республиканцев единственная в поддержке программы президента Трампа, и наша работа начинается сегодня", - заявил он после голосования.

Что известно о Джоне Туне

Джон Тун работает в Сенате с 2004 года, а с 2019 стал заместителем Митча Макконнела, который является нынешним лидером республиканцев, однако уходит в отставку после 18 лет на посту.

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В борьбе за должность он обошел сенатора из Техаса Джона Корнина и Рика Скотта из Флориды, которого считают близким соратником Трампа.

В последнее время Тун пытался улучшить отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В частности он посетил его дом в Мар-а-Лаго в марте и уменьшил критику в сторону избранного президента.

Что Тун говорил об Украине

В мае 2022 года сенатор заявлял о больших успехах Украины в борьбе с российскими оккупантами. Тогда он отмечал, что народ Украины не сможет выстоять в этой войне без военной помощи США и других стран, поэтому призвал партнеров из Европы внести значительный вклад, чтобы Украина имела сильную позицию для победы в этом конфликте.

"Многие опасались, что Россия раздавит Украину за считанные дни. Зато Украина не только выдержала российскую агрессию, но и нанесла России унизительные поражения", - подчеркнул Тун.

По его словам, цена бездействия со стороны США и союзников была бы гораздо выше, чем расходы на военную поддержку для Украины.

"Мы не можем позволить Путину думать, что он может беспрепятственно осуществлять свои экспансионистские мечты. И Соединенные Штаты, и все члены НАТО должны оставаться преданными нашей общей обороне и поддержке Украины в ее борьбе за свободу. Украинский народ сейчас делает все возможное, чтобы обеспечить будущее демократии и свободы в Украине. Давайте продолжим давать понять, что они не одиноки в этой борьбе. И давайте позаботимся о том, чтобы у них были необходимые инструменты, чтобы выиграть эту войну и обеспечить свободу Украины навсегда", - добавил сенатор.

Также в интервью BPS он отмечал, что лидерство США сейчас необходимо, как никогда в современной истории:

"...Мы должны убедиться, что Украина имеет оружие и ресурсы, необходимые ей для победы над русскими, потому что, если мы не посылаем им американское оружие, и они достигнут успеха в Украине, и войдут в страну НАТО, тогда мы будем посылать американских сыновей и дочерей. А я бы предпочел послать оружие, боеприпасы и прочее, и позволить украинскому народу, который действительно хорошо переносит борьбу с русскими, выиграть эту битву. И я надеюсь, что мы сможем получить политическую поддержку, чтобы это произошло".

США и Украина - последние новости

Ранее издание Fox News сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп скоро назначит спецпредставителя по Украине, который возглавит переговоры о прекращении войны с Россией. По информации нардепа Алексея Гончаренко, на роль переговорщика по Украине в окружении Трампа рассматривают две кандидатуры.

Также стало известно, что Трамп определился с кандидатурой на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Им станет соратник экс-главы Белого дома Джон Рэтклифф. Отмечается, что во время первой канденции Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки.

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