Президент США утверждает, что генеральный прокурор знал о "коррупции" Байдена во время неудачной попытки импичмента.

Президент Соединенных Штпатив Америки Дональд Трамп снова вспомнил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинил избранного президента Джо Байдена в коррупции.

Об этом Трамп сообщил в микроблоге Twitter.

"Теперь оказывается, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "безупречным", был даже лучшим. Я предполагал коррупцию Байдена, говорил позвонить генеральному прокурору, который, вероятно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - отметил Трамп.

Импичмент Трампу: что известно

В сентябре 2019 года в США началось расследование относительно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

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19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строились на факте замораживание военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент потребовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.

6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

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Автор: Виталий Саенко