На видео из дворца видно, что он готов только снаружи, а внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

Российским журналистам канала Mash удалось первыми попасть в дворец президента России Владимира Путина, о котором снял фильм арестованный оппозиционер Алексей Навальный.

Mash опубликовал короткое видео, сделанное, как утверждает издание, во дворце Путина под Геленджиком.

Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка.

Во дворец Путина съездил главный редактор Mash Максим Иксанов.

«Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься», - говорит он.

На видео из дворца видно, что он готов только снаружи, а внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

«Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть», - заявил Иксанов.

Как именно удалось это сделать, он не пояснил.

По словам главреда интернет-канала, им помог «проводник - представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет». Имя этого человека в ролике не названо.

В конце видео Иксанов говорит, что владелец особняка до сих пор официально не назван.

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Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального по усадьбе Путина назвали "лохотроном".

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Автор: Денис Прядко