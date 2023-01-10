Это может позволить ему возобновить трансляцию на территории ЕС.

Российскому телеканалу "Дождь" выдали разрешение на коммерческое телевизионное вещание в Нидерландах.

Об этом сообщается на сайте медиарегулятора Нидерландов. Соответствующее сообщение было опубликовано еще 22 декабря 2022 года.

"Commissariaat voor de Media выдает разрешение TVR Studios B.V. как коммерческому медиаучреждению на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания через программный канал "ТВ Дождь", - говорится в сообщении.

Видео дня

Получение этой лицензии может позволить "Дождю" возобновить трансляцию в кабельных сетях стран Европейского Союза, пишет Rus.LSM.

Скандал вокруг "Дождя"

Как известно, российский телеканал в июне получил лицензию на вещание в Латвии.

В декабре ведущий "Дождя" Алексей Коростелев призвал зрителей отправлять редакции собщения о нарушениях при мобилизации в РФ. Он сказал, что они уже "смогли помочь многим военнослужащим с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Руководство "Дождя" принесло извинения, а затем уволило Коростелева. Комментируя свое увольнение, журналист сказал, что никогда не помогал армии финансово, однако жалеет "брошенного всеми голодного мобилизованного".

Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе России и слова "наша армия" по отношению к российской.

После всех скандалов Латвия аннулировала лицензию "Дождю". Также вещание телеканала прекратили Эстония и Литва.

Вас также могут заинтересовать новости: