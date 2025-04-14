Женщина расплакалась во время заседания.

Российскую актрису Александру Дроздову, которая сыграла в фильме "Драма" и сериале "Стрим", арестовали.

Стало известно, что 26-летняя женщина сильно поссорилась со своим избранником - актером Ильей Делем, который играл в фильме "Цой". Во время конфликта она дважды воткнула в него нож, ранив мужчину в легкое. Его экстренно госпитализировали и сейчас жизни Деля ничего не угрожает. Он якобы простил Александру и уже не имеет к ней претензий.

Решение суда по делу Александры Дроздовой

На днях состоялся суд над актрисой. Во время заседания она расплакалась и подчеркнула, что пыталась защитить своего двухлетнего сына. По ее словам, Илья пришел домой в нетрезвом состоянии и схватил мальчика.

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Сейчас Александру взяли под домашний арест на два месяца. Расследование инцидента продолжается. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее известного актера Жана-Клода Ван Дамма обвинили в торговле людьми и в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. 64-летняя звезда впервые ответил на скандальное заявление властей Румынии.

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