Индия является важным стратегическим партнером в усилиях США по противодействию Китаю.

Президент США Дональд Трамп провел "продуктивный" телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Лидеры обсудили расширение и углубление сотрудничества и вопросы, включая безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе", - говорится в сообщении.

Позже сам Трамп сообщил журналистам, что они также обсудили вопрос иммиграции и что Моди посетит США в феврале.

Видео дня

При этом в телефонном разговоре Трамп "подчеркнул важность увеличения Индией закупок американского оборудования безопасности и перехода к справедливым двусторонним торговым отношениям", говорится в заявлении Белого дома.

США являются крупнейшим торговым партнером Индии, которая также является важным стратегическим партнером в усилиях США по противодействию Китаю.

Белый дом заявил, что Трамп и Моди подчеркнули свою приверженность группе Quad, которая объединяет США и Индию с Австралией и Японией, а Индия примет лидеров Quad в этом году.

Танви Мадан, эксперт по Индии в вашингтонском Институте Брукингса, сказала, что, по всей вероятности, Моди вскоре посетит Вашингтон, а Трамп в ответ примет участие в саммите Quad.

Дональд Трамп - новости

Польша планирует пригласить президента США Дональда Трампа на саммит Инициативы трех морей 28-29 апреля этого года.

Ранее Дональд Трамп спрогнозировал, куда планирует осуществить первый зарубежный визит в качестве президента США. По его словам, это могут быть либо Великобритания, либо Саудовская Аравия.

Вас также могут заинтересовать новости: