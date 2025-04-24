Трамп так стремится чего-то добиться, что, похоже, заранее удовлетворил большинство военных требований России, считает аналитик.

"Мирный план", который продвигает президент США Дональд Трамп, обречен на провал, поскольку уступает России все рычаги влияния, не обеспечивая при этом гарантий безопасности для Украины. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

"США заявляют, что Украина должна принять соглашение, чтобы все могли продолжить строительство "лучшей Украины". Это правильная цель. Но если соглашение будет написано так, как сообщается, то оно будет недостижимым", - отметил он.

По словам обозревателя, два из семи пунктов потенциального соглашения являются показательными: немедленное прекращение огня, за которым последуют прямые переговоры между Москвой и Киевом.

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"Таким образом, это не грандиозное мирное соглашение является принятием российских условий безоговорочного прекращения огня, которое Дональд Трамп предложил более месяца назад. Предполагалось, что последуют переговоры о полном урегулировании, но администрация так стремится что-то сделать, что, похоже, заранее удовлетворила большинство военных требований России", - пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что Киев от предложения Трампа мало чего получит, кроме некоторых незначительных территориальных обменов и разрешения на доступ к собственным рекам. Зато Вашингтон получит больше выгоды - контроль над минеральными ресурсами и основной инфраструктурой Украины, вместе с 50% доходов, которые они производят, а также контроль над ЗАЭС.

"Проблема здесь не в том, что все условия Украина не может принять. Зеленский и другие официальные лица в Киеве понимают, что эта война закончится фактическим принятием Россией контроля над участками украинской территории. Большинство европейских лидеров также понимают, что Украина не вступит в НАТО. И сделка, обязывающая США участвовать в развитии послевоенной горнодобывающей промышленности и инфраструктуры Украины, была бы замечательной, если бы она также включала обязательство инвестировать", - отметил Чемпион.

По его словам, неприемлемыми являются уступки России в обмен на что-то более прочное, чем прекращение огня, которое может не продлиться долго. Обозреватель добавил, что вторжение российского диктатора Владимира Путина вознаграждается ложной предпосылкой к тому, что в противном случае его завоевание всей Украины неизбежно, и что у Киева и его союзников нет козырей.

"Временное прекращение огня без каких-либо условий было правильной идеей, которая дала бы возможность для длительных переговоров. Но сначала отказаться от рычагов влияния США, а затем только вести переговоры об условиях безопасности, необходимых для обеспечения мира, не имеет смысла", - считает аналитик.

Обозреватель Bloomberg уверен, что Украина не должна подписывать это соглашение. По его словам, тот факт, что Трамп зациклился на заявлении Зеленского о том, что Киев не может конституционно признать Крым российским, говорит о том, что президент США готовится переложить вину за свою неудачу на украинского лидера.

"У Трампа есть как минимум два варианта. Он может выйти из переговоров и не обеспечить мир, которого, как он когда-то сказал, он мог бы достичь за один день, или он может осознать истинные препятствия к соглашению и использовать имеющиеся у него значительные рычаги, чтобы добиться этого. К сожалению, все признаки указывают на первый вариант", - подытожил Чемпион.

Проблемы "мирного плана" Трампа

Как писал УНИАН, ранее несколько авторитетных изданий проанализировали предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, которое состоит из семи пунктов.

По данным The Telegraph, "мирный план" Трампа погрузит мир в войну, поскольку является основной для будущих конфликтов. Президент США пришел к выводу, что лучшим способом достижения мира в Украине является вознаграждение Путина за его "вопиющее военное агрессивное поведение", считают журналисты.

В The Atlantic аналогичным образом описали главные проблемы предложения США. Журналисты отметили, что предложение Трампа является ничем другим, кроме как наградой за агрессию России.

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