Известно, что этот проект является крупнейшей автономной солнечной электростанцией на территории Канады.

Алмазная шахта в Канаде начала производить экологически чистую энергию на фоне того, когда горнодобывающая промышленность увеличивает выбросы углерода во всем мире. Благодаря этому выбросы углерода сокращаются, в результате чего отрасль сможет перейти на экологически чистую энергетику, пишет Interesting Engineering.

Как стало известно, горнодобывающая компания Rio Tinto использует солнечную электростанцию для производства экологически чистой энергии на алмазной шахте Diavik.

В издании отметили, что этот проект является крупнейшей автономной солнечной электростанцией на территории Канады. Благодаря объекту будет сокращено потребление дизельного топлива в Diavik на один миллион литров в год, а также станция сможет генерировать 4,2 млн киловатт-часов солнечной энергии в год.

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Кроме того, благодаря этой электростанции будут сокращены выбросы парниковых газов на 2 900 тонн CO2-эквивалента, что сопоставимо с устранением 630 автомобилей с дорог каждый год.

"Этот шаг сделан накануне окончания срока эксплуатации шахты Diavik, которое должно состояться в конце 2026 года, и, как следствие, ее закрытия, что потребует примерно еще три года. Солнечная электростанция будет обеспечивать до 25% электроэнергии шахты во время работ по закрытию, генерируя энергию из солнечного света, а также из света, отраженного от снега", - говорится в пресс-релизе компании.

В свою очередь операционный директор шахты Мэтью Брин подчеркнул, что крупнейшая автономная солнечная электростанция на севере Канады является последним обязательством компании по защите окружающей среды, в которой живут и работают люди, поэтому это повысит энергоэффективность операций объекта на Diavik.

"Мы гордимся тем, что возглавляем масштабные проекты по возобновляемой энергетике на севере Канады", - отметили в алмазной шахте.

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