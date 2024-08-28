24 августа выбросы диоксида серы достигли Европы, а затем двинулись на восток.

Выбросы диоксида серы от извержения вулкана в Исландии достигли Европы. об этом сообщает The Watchers.

По предварительным прогнозам, это загрязнение не опасно для людей.

Шестое в этом году извержение на полуострове Рейкьянес началось 22 августа, вызвав значительные выбросы диоксида серы. Они пересекли Северную Атлантику и достигли северо-западной Европы 24 августа, а затем двинулись дальше на восток.

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Согласно данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus, спутниковые наблюдения показывают, что самая высокая концентрация находится на высоте 5-8 км в атмосфере, но местами есть некоторое повышение концентрации SO2 и на уровне земли.

"Полуостров Рейкьянес испытывает повышенную вулканическую активность и извержения. Это приводит к образованию больших шлейфов диоксида серы в атмосфере", - говорит старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон.

Согласно отчету Исландского метеорологического бюро, все данные свидетельствуют о том, что это извержение является крупнейшим в этом районе с начала 2023 года. Лава течет в основном на северо-запад двумя основными потоками, и ее продвижение значительно замедлилось.

Извержение вулкана в Исландии - что известно

22 августа в Исландии началось новое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. После начала извержения был замечен газовый шлейф, поднимающийся на несколько сотен метров.

Вулкан Фаградальсфьядль впервые за 800 лет начал извергаться в январе 2021 года. С тех пор он периодически активизируется, выпуская лаву из трещин в земле.

В 2023 году активность вулкана возросла на столько, что пришлось эвакуировать жителей города Гриндавик.

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