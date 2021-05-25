Дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь.

Девушку задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, россиянку Софью Сапегу взяли под стражу на два месяца.

Об этом в комментарии РБК сообщил ее адвокат Александр Филанович.

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Россиянку задержали вместе с Протасевичем 23 мая в аэропорту Минска. Правозащитники заявляли, что российский консул отказался оказать помощь гражданке РФ. По информации СМИ, тогда ее поместили в следственный изолятор на Окрестина.

"Сегодня был допрос Софии. Ей предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого преступления. Избранная мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца. Место содержания подозреваемой – СИЗО КГБ", – ответил юрист.

Также он утверждает, что дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь.

С адвоката взяли подписку о неразглашении. В ближайшее время адвокат планирует навестить Сапегу в СИЗО.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Яна Ставская