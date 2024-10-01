Дети Путина могут драться за власть, когда выйдут из золотой клетки, - The Atlantic

Журналисты получили новые данные о личной жизни российского правителя.

Российский правитель Владимир Путин не может постоянно держать свою личную жизнь в тайне. Недавно журналисты получить доступ к информации о его ближайшем окружении.

Как пишет The Atlantic, Путин активно демонстрирует свое увлечение хоккеем. До начала войны в Украине, 71-летний диктатор часто выступал на публичных матчах с профессиональными спортсменами, где ему давали возможность забивать голы. Несмотря на боевые действия, Путин продолжает играть в хоккей, хотя сейчас вместо спортсменов на льду играют его охранники.

Известно, что Путин также хочет показать свои хоккейные достижения Алине Кабаевой, бывшей олимпийской гимнастке, с которой, по слухам, он имеет длительные романтические отношения. Их отношения остаются тайной в России, но согласно данным оппозиционной медиа-группы "Центр Досье", Кабаева наблюдает за играми Путина из частной ложи, скрытой от глаз персонала.

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Путин использует такие моменты для создания образа сильного человека, но личная жизнь остается тщательно скрытой. "Центр Досье", организация, которую финансирует Михаил Ходорковский, обнародовал отчет, подробно описывающий отношения Путина и Кабаевой, а также их вероятных детей. Даже его официально признанные дети от первого брака живут под вымышленными именами.

"Кабаева, видимо, думала, что станет королевой, но оказалась узницей. Это трагедия Кремля", - сказала Нина Хрущева, профессор международных отношений в Нью-Йоркской школе.

Автор отчета "Центра Досье" Илья Рождественский описал "сюрреалистические" схемы, которые использует Путин для защиты своей личной жизни. Его дети передвигаются по дворцу только на автомобилях, а гости должны находиться на карантине перед встречей с ним. В то же время журналисты и активисты получили доступ к фотографиям детей Путина благодаря утечкам в его службе безопасности.

Личная жизнь советских и российских лидеров всегда была предметом интереса общества, но Путин, в отличие от многих, сталкивается с трудностями в сохранении своих тайн. Некогда популярная в России Кабаева сейчас живет в тени диктатора, возможно, в его дворце на Валдае. Ее роль, как и роль многих людей в близком окружении Путина, остается скрытой от общественности.

Сплетни об их отношениях не утихают с 2008 года, когда впервые появились сообщения о возможной свадьбе. Хотя Путин публично отрицал эту информацию, его личная жизнь продолжает вызывать интерес и расследования, в том числе со стороны таких журналистов, как Алексей Навальный, который обнаружил имущество, вероятно приобретенное для семьи Кабаевой.

Доподлинно неизвестно, сколько детей имеют Путин и Кабаева, но согласно разным источникам, их может быть от двух до трех. Один из них, как сообщается, родился в 2015 году в Швейцарии, и по имеющейся информации, ему сейчас около девяти лет. Ему нравится играть в шахматы онлайн, сказал Рождественский, что говорит о том, что он может иметь доступ к внешнему миру. Очевидно, сын потенциально имеет доступ к информации о преступлениях своего отца в Украине, в частности похищения украинских детей.

Свое расследование Рождественский назвал "Наследование" в честь сериала о том, как дети воюют за отцовскую империю. Тимур Олевский, редактор The Insider, описал, как может выглядеть битва между несколькими группами детей Путина за власть.

"Россия, вероятно, пострадает от конфликтов, которые будут длиться десятилетиями, как Война роз. Пока что дети Путина будут продолжать жить отшельниками в золотой клетке", - сказал он полушутя.

Другие новости о личной жизни Путина

Как писал The Times, Путин одержим идеей бессмертия. В октябре 2024 года ему исполнится 72 года, тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 67 лет. Высшие чиновники в его окружении тоже не молоды.

Теперь Минздрав оккупантов требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

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