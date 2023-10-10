Все члены этой оппозиционной партии обязаны информировать руководство о любой официальной заграничной поездке.

Японская оппозиционная партия во вторник приняла решение отстранить от должности депутата Мунео Судзуки за визит в Россию в этом месяце без предварительного уведомления. Этот парламентарий долгое время выступал за тесные связи с Москвой.

Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в партии. На фоне призывов к строгим дисциплинарным мерам, высокопоставленные члены Партии инноваций Японии на своем собрании приняли решение об отстранении Судзуки.

Такое решение принято после того, как депутат во время поездки 1 октября в Москву заявил, что он "на 100 процентов уверен" в том, что Россия выиграет войну против Украины.

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Отмечается, что все члены обязаны информировать партию о любой официальной заграничной поездке.

По сообщению МИД России, Судзуки, депутат родом из Хоккайдо, что на севере Японии, встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

Это был первый известный визит японского законодателя в Россию с момента начала вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Судзуки совершил визит, несмотря на рекомендации японского правительства, призывающего своих граждан, в том числе законодателей, избегать поездок в Россию независимо от цели их визита.

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Как сообщал УНИАН, ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Европейский Союз и "сохранять нейтралитет". По его мнению, противостояние РФ может привести мир к ядерной войне.

Ранее он рассказал, что вместе с Ангелой Меркель "боролся" против вступления Украины и Грузии в НАТО, чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" Путина.

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