The Guardian: День победы в 1945 году дал большой шанс, победа над COVID-19 может сделать это снова

Победа над нацистской Германией дала европейским странам шанс построить лучше и более равноправное будущее, такой же шанс может появиться после пандемии

8 мая 1945 года было переполнено эйфорией и стремлением построить более честное общество после окончания Второй мировой войны. Сегодня, когда Европа охвачена пандемией коронавируса, параллели шокируют.

Об этом на страницах The Guardian пишет Джоан Беквелл. Она вспоминает, что мир, в котором она росла, был всегда ограничен войной.

"Мне было пять лет, когда она началась. И это было все, что я знала. Было много правил. Мир был черный. Никаких проблесков света через шторы. Никаких огней на улицах, витрин или крошечных факелов, чтобы можно было найти свой путь. Просто полная темнота, чтобы бомбардировщики не увидели", - вспоминает Беквелл.

Читайте такжеМир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны (фоторепортаж)

Но бомбардировщики все равно прилетали, заставляя небо светиться от пожаров в Манчестере. Автор вспоминает, как отец хватал ее с кровати в темноте, и нес прятаться в подземном хранилище среди сырой земли и пауков.

"Когда я стала старше, мы играли в прятки от немцев в пшеничных полях и обменивались кусками шрапнели. Мы знали о загадочных обеспокоеных разговорах взрослых. Ружье моего отца, который был членом добровольческих сил обороны, стояло в гостиной", - пишет Беквелл.

А потом вдруг в мае 1945 года произошел "взрыв света". Он ярко светил везде. Было много волнения, смеха и радости. Все стало дозволенным. "Все" закончилось. Даже учителя расслабились и тоже смеялись. Большая смертельная туча угрозы исчезла. Из песни Джуди Герланд мы знали, что "где-то там за радугой небо голубое, а мечты, которые ты осмеливаешся лелеять, действительно сбываются". И они действительно сбывались. Это был момент "за радугой".

Автор вспоминает, как каждое утро ездила в школу и обратно на скрипучем трамвае из своего села в задымленный промышленный Стокпорт. Но День победы был другим. Корпоративный трамвай был заполнен огнями на каждой поверхности, сверкая, словно карета Золушки. Когда темнело, трамвай тарахтел на пути через радостные толпы. Все собирались на станции: семьи, владельцы магазинов, учителя, врачи. Даже священник.

Читайте такжеBloomberg: Пандемия гриппа 1918-го года меньше навредила экономике, чем COVID-19, но почему?

"Впервые мне разрешили бродить с друзьями. Вдруг вся молодежь взялась за руки, бегая вокруг трамвая, прыгая и танцуя вокруг него целую ночь. Да, мир больше никогда не будет таким, как раньше. Будет будущее без войны, без бомбардировок, нормирования, страха, вреда и смерти", - пишет автор.

"Сегодня, спустя 75 лет после того, я спрашиваю себя: будет ли так же, когда коронавирус одолеют? Наше освобождение, когда оно наступит, будет медленным, под пристальным наблюдением ученых, взвешенных и иногда неуклюжих. Но хоть мы и не можем рассчитывать на мгновенную эйфорию, есть много параллелей", - добавляет Беквелл.

По ее мнению, война научила людей многим вещам: чувству дружбы, общим ценностям, изобретательности. Люди выращивали сами фрукты и овощи, заводили кур. Конечно, был черный рынок. Мелкая преступность процветала, а богатые ужинали в Дорчастере. Остальные брали с собой продуктовые талоны, отправляясь в отпуск. Но все знали, что когда-то это кончится. И мир изменится.

Прежде всего, люди ценили силу государства в организации всего в пользу каждого. Говорили, что даже королевская семья Великобритании ограничила использование воды для ванны согласно общим рекомендациям. Набор сотрудников для служб и заводов, управление транспортом на дорогах и в портах - это все было частью войны. "Ты разве не знаешь, что идет война?" - это был хороший ответ на жалобы любого.

Читайте такжеAssociated Press: Коронавирус превратил 2020-й год на 1918-й, несмотря на весь научный прогресс

Но было и еще кое-что. В годы перед войной была Великая депрессия и страдания среди рабочего класса. Сегодня мы знаем о вреде, который нанесли меры жесткой экономии жизням самых бедных людей, а потому и всем остальным. Как и в конце войны, так и после пандемии появляется еще не сформулированное, но хорошо понятное всем осознание того, что возвращаться к старым порядкам нельзя. Есть стремление сделать вещи лучше.

Во время Второй мировой войны улучшения уже были очерчены. В 1943 году Уильям Беверидж опубликовал отчет, в котором критиковал так называемых пять гигантов: безделье, безграмотность, болезни, нищету и нужду. Он первым использовал выражение "от колыбели до могилы", чтобы описать общее положение вещей. И его исследование стало планом для послевоенного благосостояния.

В 1944 году Раб Батлер предложил Закон об образовании, который полностью изменил школьное обучение в Великобритании, отменив плату за государственное среднее образование. Изменения также ввели экзамен после 11 лет, который открыл образовательные возможности.

Читайте такжеForeign Policy: Коронавирус навсегда изменит жизнь в огородах

"Я, дочь работника завода, успешно сдала его и пошла в школу грамоты. Это все происходило еще тогда, когда мы бились с врагом в Средиземноморье и Нормандии. Это все базировалось на желании построить более равноправное общество. И был широкий консенсус, что все так и должно быть", - вспоминает автор.

Начнутся ли изменения таких же масштабов в ближайшие годы? Кто составляет соответствующие планы сейчас? Кто составит инструкцию построения честного общества? Неравномерное распределение богатства как между людьми, так и между странами, - это, наверное, главная инструкция для современного мирового порядка. Как и COVID-19, это глобальная проблема. Борясь с одной из них, мы не можем не воспользоваться моментом, чтобы разобраться и с другой. Еще одного такого шанса может и не быть.