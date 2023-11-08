Сегодня Азербайджан, который на протяжении 70 лет в статусе союзной республики находился в составе Советской Союза, празднует свой собственный День Победы. Это победа независимой воли и азербайджанской армии. Подобное отмечается впервые на постсоветском пространстве...

Иными словами, Азербайджан одержал победу над доставшимся ему в наследство от советской империи сепаратизмом, который Кремль долгое время упорно поддерживал. На протяжении 30 лет руководство Армении, искусственно срывая всякие переговоры, продолжала оккупацию азербайджанских территорий. Спустя же 30 лет после распада советской империи Азербайджан наконец смог восстановить свой полный суверенитет.

В памяти азербайджанского народа навсегда запечатлены геноцид и трагедии, которые проводила Армения в 1990, 91, 92 и 93 годах не без помощи воинских частей под российским командованием (например, 366-м полком), оставшимися в Карабахе и после распада СССР. Примерами тому являются Ходжалинский геноцид, Мешалинская резня, Гаракендская трагедия и другие подобные события.

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Результатом агрессии Армении в 90-х годах прошлого века стала оккупация 20% территорий и изгнание до 1 миллиона людей из своих исконных земель.

Помимо распространенных в те годы в СМИ фотографий и других задокументированных фактов, это подтвердили в своих показаниях следствию армянские сепаратисты, не так давно сдавшиеся азербайджанской армии после антитеррористических мероприятий, проведенных в течение 23 часов. Они также подтвердили, что 30 лет назад, к примеру, в селе Мешали Ходжалинского района были разоружены местные азербайджанцы, у которых имелось несколько охотничьих ружей для самообороны. После чего ночью вооруженные до зубов армянские боевики напали на села, истребив население, не пощадив даже младенцев и беременных женщин.

26 февраля 1992 года такой же акт геноцида был учинен в городе Ходжалы в Азербайджане, где боевики напали и уничтожили мирных, безоружных жителей города.

Результатом агрессии Армении в 90-х годах прошлого века стала оккупация 20% территорий и изгнание до 1 миллиона людей из своих исконных земель.

Подобное "наследие" на постсоветском пространстве досталось не только Азербайджану, на сегодняшний день сохраняются "замороженные" конфликты в Молдавии и Грузии, широкомасштабное "горячее" противостояние продолжается в Украине.

Судьба распорядилась так, что 30 лет назад я стал свидетелем войны, которая шла на моей родине в Азербайджане, всего в нескольких километрах от моего родного села (Карабах), где я вырос, и вновь 30 лет спустя в качестве журналиста я стал свидетелем аналогичного, только более современного сценария в Украине.

Разница лишь в том, что 30 лет назад и многие годы спустя мир не слышал голос азербайджанцев в Карабахе, а теперь внимание всего мира приковано к Украине. Возможно, если бы мир вовремя услышал Азербайджан в Карабахе, Молдавию в Приднестровье и Грузию в Абхазии, в 2022 году не произошла бы трагедия в Украине, в собственных пределах Европы…

События, которым я стал свидетелем сначала в Киевской области (Буча, Бородянка), затем в Николаевской, Харьковской, Донецкой областях, напомнило мне о травме 30-летней давности. Будучи журналистом, я с первого дня несу бремя этой войны, наравне с украинцами.

Азербайджан 30 лет слышал подобные "сказки" из уст миссии Минской группы (Россия, Франция, США).

Азербайджан не терял надежды на протяжении 30 лет и с каждым днем становился на шаг ближе к победе. Итогом этого стала победа под руководством Верховного главнокомандующего и полное восстановление суверенитета. Это праздник не только азербайджанцев. Сегодняшний парад победы в городе Ханкенди, где на глазах всего мира 30 лет сепаратистами попиралось международное право, свидетельствует о том, что справедливость, хоть и поздно, может восторжествовать. Это источник большой надежды для бывших советских стран, подвергающихся оккупации и нарушению суверенитета. Особенно для Украины... Я вижу это по реакции украинцев из всех слоев общества.

Я думаю, что украинцы, которые гибнут во имя суверенитета Украины, должны верить больше в себя и в Божью справедливость, а не в какие-то "международные сказки". Азербайджан 30 лет слышал подобные "сказки" из уст миссии Минской группы (Россия, Франция, США).

А в это время армянские сепаратисты продолжали на их глазах вооружаться в Карабахе. Наконец, азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего за 44 дня в 2020 году (сентябрь-ноябрь) и 23 часа в 2023 году (сентябрь) удалось сделать то, чего не удалось сделать Минской группе за 30 лет, и реализовать требования международного права в Карабахе. В то же время одна из участниц той самой Минской группы - Франция, провозгласившая себя послом мира, явно не согласна с восстановлением суверенитета Азербайджана (поддерживая идею реваншизма у бежавших в Армению сепаратистов), а другая - Россия, ведет крупномасштабную агрессивную войну в Украине.

Я уверен, что Божья справедливость вскоре восторжествует и в Украине!

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV