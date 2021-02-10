Дача расположена в поселке Ореанда недалеко от Ялты. Скромный двухэтажный особняк из необлицованного желтого песчаника включал 14 комнат, столовую на 40 человек, каминный и банкетный зал.

В аннексированном Россией Крыму купили дачу бывшего Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева за 450 млн грн. Владелец резиденции – тренер по восточным единоборствам, за которым на самом деле стоит структуры банка "России".

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Финансовым учреждением руководит давний друг президента РФ Владимира Путина, а среди собственников, как утверждают СМИ, есть бывшая любовница.

Как пишет издание "Проект", резиденцию приобрели специально для российского президента. Оформили недвижимость на компанию, которая оформлена якобы на подставное лицо.

Вот главные факты, которые удалось выяснить журналистам:

после смерти Брежнева его дача фактически увядала. Но в 2019-м ее купили за 1,2 млрд рублей (450 млн грн);

дачу купила компания, которая принадлежит Янису Эманису. Он простой тренер по восточным единоборствам, официально у него нет ни миллиардов, ни даже миллионов;

журналисты выяснили, что на самом деле компанией управляем давний друг президента РФ Юрий Ковальчук (председатель совета директоров банка "Россия", который имеет отношение к Путину);

Путин пытался приобрести дачу, о чем открыто рассказывали высшие украинские политики. Еще в середине двухтысячных другой российский банк пытался выкупить "Глицинию" под официальную резиденцию Путина в Крыму. Но президент Украины Ющенко отменил сделку.

Резиденция – земельный участок площадью 26 га, одна часть которого относится к памятнику садово-паркового искусства "Малый Ливадийский парк", другая – к ботаническому заказнику "Южнобережные дубравы". На нем расположены четыре спальных корпуса и лечебный корпус, четыре открытых и один крытый бассейн, летний домик, бар, климатопавильон, оранжерею, административный и служебно-бытовой корпус с гаражами, в общая площадь зданий – 14,5 тыс кв. м.

Дача расположена в поселке Ореанда недалеко от Ялты. Скромный двухэтажный особняк из необлицованного желтого песчаника включал 14 комнат, столовую на 40 человек, каминный и банкетный зал.

Владения Путина: что известно

В январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика, а также показал дом в Дрездене, где президент жил во времена службы в КГБ.

Позже немецкие журналисты опубликовали кадры с этой квартиры, в которую Навального не пустили.

После общественного резонанса миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Бизнесмен является давним другом главы РФ и связан с ним многими проектами.

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Автор: УНИАН