Тихановская заявила, что Лукашенко в конфликте Путина и Пригожина был "не посредником, а почтальоном".

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская предложила не преувеличивать роль белорусского диктатора Александра Лукашенко в прекращении мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как заявила Тихановская в интервью "Би-би-си" Лукашенко в конфликте Путина и Пригожина был "не посредником, а почтальоном".

"Он был гонцом Путина", — сказала Тихановская".

Видео дня

При этом она отметила, что мятеж Пригожина показал миру, что президент России Путин не всемогущ, и это сказывается также на позиции Лукашенко.

"Слабый Путин означает слабого Лукашенко", — полагает она.

Кроме того, она подчеркнула, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси приведет к еще большей нестабильности в стране, где уже находятся около 5 тысяч российских военных.

Роль Лукашенко в прекращении мятежа ЧВК "Вагнер"

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж якобы с целью "остановить" коррумпированное руководство Минобороны. Его наемники беспрепятственно пересекли российскую границу, взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области. За это время "вагнеровцы" уничтожили семь единиц российской авиации.

Однако 24 июня вечером, не доходя до москвы 200 километров, Пригожин остановил движение военной техники.

Такое решение он принял после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, которые провели по согласованию Путина, и во время которых "вагнеровцам" якобы предоставили гарантии безопасности. Также сообщалось, что по итогам разговора Пригожин поедет в Беларусь.

26 июня издание "Верстка" сообщило, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной начали строить военный лагерь для наемников ЧВК "Вагнер", лагерей будет несколько.

Сегодня мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что самолет Пригожина приземлился на аэродроме под Минском.

Вас также могут заинтересовать новости: