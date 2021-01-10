Владимир Путин может стать последним президентом Российской Федерации, поскольку до очередных президентских выборов 2024 года РФ как государство может прекратить существование.
Такое мнение "Обозревателю" выразил экс-политзаключенный СССР, глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Скорее всего, ни одного преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?"- заметил он.
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В этом контексте он провел параллель с развалом Советского Союза. "Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России", – напомнил политик.
По его оценкам, в 2021 году в России, вероятнее всего, не произойдет смены власти, Путин останется на посту. "У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция", – пояснил Обухов.
Он заявил, что Путин не является единоличным главой государства, он возглавляет кремлевскую "мафию" и выполняет ее пожелания. "Путин - главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению", – подчеркнул Обухов.
Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля
- Как сообщило 6 ноября 2020 года издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале 2021 года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".
- В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.
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