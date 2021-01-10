Глава Фонда "Stop Inform Terror" дал прогноз относительно будущего России.

Владимир Путин может стать последним президентом Российской Федерации, поскольку до очередных президентских выборов 2024 года РФ как государство может прекратить существование.

Такое мнение "Обозревателю" выразил экс-политзаключенный СССР, глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Скорее всего, ни одного преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?"- заметил он.

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В этом контексте он провел параллель с развалом Советского Союза. "Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России", – напомнил политик.

По его оценкам, в 2021 году в России, вероятнее всего, не произойдет смены власти, Путин останется на посту. "У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция", – пояснил Обухов.

Он заявил, что Путин не является единоличным главой государства, он возглавляет кремлевскую "мафию" и выполняет ее пожелания. "Путин - главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению", – подчеркнул Обухов.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября 2020 года издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале 2021 года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

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Автор: Андрей Василюк