Президент Беларуси Александр Лукашенко тайной "инаугурацией" еще больше разозлил белорусов, и рост недовольства среди населения может стать причиной раскола среди силовиков и политических элит.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил белорусский политолог Петр Рудковский.
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"Лукашенко никогда не был стратегом. Это хороший тактик, который хорошо реагирует на насущные вызовы и хорошо выходил из затруднительных ситуаций. Но никогда у него не было такой ситуации, когда большинство населения и электората против него. Это влияет на элиты, номенклатуру, силовой аппарат... Когда население не поддерживает властителя, внутри элит происходит сильный раскол, они начинают терять веру", - заявил политолог.
По его словам, инцидент с "тайной инаугурацией" Лукашенко дополнительно разозлил белорусов.
"Появляются новые вызовы и мотивы, по которым мы протестуем и делаем заявления, делаем дальнейшие шаги. Есть среднесрочная стратегия. Общая цель очень объединила белорусов, но в плане тактики здесь большой креатив, большая вариативность, нет одного алгоритма. Это очень усложняет режиму контроль процесса", - заявил Рудковский.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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