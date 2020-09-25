Эксперт отметил, что инцидент с "тайной инаугурацией" Лукашенко дополнительно разозлил белорусов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тайной "инаугурацией" еще больше разозлил белорусов, и рост недовольства среди населения может стать причиной раскола среди силовиков и политических элит.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил белорусский политолог Петр Рудковский.

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"Лукашенко никогда не был стратегом. Это хороший тактик, который хорошо реагирует на насущные вызовы и хорошо выходил из затруднительных ситуаций. Но никогда у него не было такой ситуации, когда большинство населения и электората против него. Это влияет на элиты, номенклатуру, силовой аппарат... Когда население не поддерживает властителя, внутри элит происходит сильный раскол, они начинают терять веру", - заявил политолог.

По его словам, инцидент с "тайной инаугурацией" Лукашенко дополнительно разозлил белорусов.

"Появляются новые вызовы и мотивы, по которым мы протестуем и делаем заявления, делаем дальнейшие шаги. Есть среднесрочная стратегия. Общая цель очень объединила белорусов, но в плане тактики здесь большой креатив, большая вариативность, нет одного алгоритма. Это очень усложняет режиму контроль процесса", - заявил Рудковский.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк