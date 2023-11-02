Отмечается, что более 60% граждан США считают, что ни Россия, ни Украина войну не выиграют.

В США снижается уровень поддержки Украины в войне против Российской Федерации. Большинство американцев считает, что финансовая помощь Киеву должна быть ограничена по времени.

Компания Gallup провела исследование, согласно которому 61% американцев считает, что помощь Украине "должна быть ограничена по времени", в то время как 37% заявили, что США должны продолжать оказывать помощь "до тех пор, пока Украина просит об этом".

Ответы в основном разделились по партийному признаку: 84% республиканцев поддержали введение временных ограничений на помощь Украине. Однако 34% демократов заявили, что они также поддерживают введение временных ограничений на помощь США.

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По данным опроса, большинство американцев (41%) считают, что США делают "слишком много" для того, чтобы помочь Украине бороться с Россией. Стоит отметить, что в июне так считали 29% опрошенных, а в августе 2022 года - 24%.

Против помощи Украине выступают республиканцы и независимые. Среди республиканцев 62% считают, что США делают слишком много для Украины, что примерно на 20 пунктов больше, чем в августе 2022 года.

Почти половина независимых считает так же, в то время как среди демократов только 14% считают разделяют это мнение.

Эти цифры подчеркивают политическую проблему для президента Байдена, который настаивает на том, чтобы Конгресс продолжал оказывать военную помощь Украине и утвердил дополнительное финансирование для помощи Израилю в его войне с ХАМАС.

Еще одним тревожным знаком для Байдена, пытающегося заручиться поддержкой населения в поддержку Украины, стало то, что 64% американцев заявили, что ни Украина, ни Россия не выигрывают войну. При этом 66% республиканцев и 60% демократов заявили, что ни одна из сторон не выигрывает войну.

Помощь Украине от США - последние новости

В прошлом месяце Байден попросил Конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и обеспечение безопасности границ США. Он утверждал, что помощь союзникам Америки является важнейшей задачей национальной безопасности США.

Дополнительная помощь Украине позволит США направить Киеву "оружие, необходимое для беспрерывной защиты себя и своей страны". При поддержке своих союзников Украина восстановила контроль над 50% территории, захваченной Россией в начале войны, добавил Байден.

"Что произойдет, если мы уйдем?" - спросил президент США.

Демократы в Конгрессе встали на сторону Байдена в вопросе Украины, но его аргументы не смогли поколебать консервативных законодателей, включая недавно избранного спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Республиканец из Луизианы призвал к созданию отдельного пакета помощи для Израиля, что может отсрочить предоставление Киеву дополнительной помощи.

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