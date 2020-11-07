Болгарские власти подчеркивают, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии и принадлежностью национальных героев.

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Министерство иностранных дел Болгарии уведомило Европейский Союз, что не может поддержать предложенные ЕС временные рамки для начала переговоров с Северной Македонией, передает «Балканский обозреватель».

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София считает, что проект резолюции, который будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу - временные рамки - можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.

Болгарские власти подчеркивают, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых Гоце Делчев.

В Болгарии считают Делчева, лидера балканских народов в борьбе против османского владычества, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.

Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарское корни".

Болгария утверждает, что "македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославских властей и ее можно отнести только к "письменной региональной форме болгарского языка". София настаивает, чтобы македонский язык называли "официальным языком Республики Северная Македония" или в некоторых случаях отмечали звездочкой и добавляли объяснение: "В соответствии с Конституцией Республики Северная Македония".

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Среди главных условий Софии является требование о том, чтобы Скопье не предъявляла претензий по признанию македонского меньшинства в Болгарии.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев несколько раз отвергали требования Болгарии признать "болгарское корни македонской национальной идентичности".

В 2017 году София и Скопье подписали Соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии подчеркивает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Временные рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.

Северная Македония и ЕС: что известно

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров о вступлении блокировала Греция, пока в феврале 2019 года страна изменила свое название на Северная Македония.

В конце марта 2020 года Северная Македония стала членом НАТО.

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Автор: Виктория Токарева