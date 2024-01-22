По словам социологов, основной причиной такой тенденции стало российское вторжение в Украину.

Подавляющее большинство японцев (95,3 процента) "не испытывают дружелюбия" по отношению к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного правительством Японии. Его результаты публикует портал Kyodo.

Отмечается, что это является рекордом второй год подряд. Так, лишь 4,1 процента японцев "чувствуют себя дружелюбно" к РФ.

Как утверждают социологи, основной причиной такой тенденции стало российское вторжение в Украину. Экономические санкции также повлияли на настроения японского населения.

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В то же время рекордный уровень враждебности был зафиксирован в отношении японцев к Китаю. Так, 86,7% опрошенных заявили об отсутствии "дружеских чувств" к Поднебесной.

По мнению аналитиков, влияние напряженности в отношениях между Пекином и Токио, включая ситуацию на Тайване и конфликт вокруг островов Сенкаку, сыграли ключевую роль в формировании такого восприятия.

В то же время российский политолог Анатолий Несмиян утверждает, что Япония давно тяготится статусом проигравшего государства, к тому же на это наслаивается экономическая стагнация, которая ударила по экономике Японии еще в девяностые годы.

"Развернуть тенденцию угасания страны может правящая элита, создав жесткий кризис вплоть до военного. При этом в регионе есть только три очевидных противника, которые могут стать мишенью такого кризиса - Китай, Северная Корея (читай тот же Китай) и Россия", - считает эксперт.

По его словам, японцам безразличны Курильские острова, ведь они никакой ценности для подавляющего большинства жителей Японии не представляют, "но то, что Россия становится для японского общества враждебной и это не обсуждается - факт".

"Слабеющая и деградирующая Россия, ускоренно теряющая свой военный потенциал, становится вполне интересной с точки зрения проведения против нее той самой короткой и победоносной. А когда решение об этом будет принято, проблема Курил, Сахалина или чего-то еще - это уже вопрос технический. Полгода - и все население Японии будет страстно желать возвращения их в родную гавань", - отметил Несмиян.

Последние новости из Японии

На прошлой неделе Япония запустила разведывательный спутник для наблюдения за ракетами КНДР. Страна планирует создать сеть из 10 спутников для обнаружения и раннего предупреждения о возможных ракетных запусках.

Также УНИАН сообщал, что Япония передает энергооборудование для наиболее пострадавших регионов Украины. Благодаря этому более 6 миллионов украинцев будут иметь бесперебойное энергоснабжение.

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