Девушка призналась, что россияне испортили ей отпуск.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая известна по сериалам "Скорая помощь", "Не зарекайся", "Папик-2" и другим киноработам, рассказала о непристойном поведении россиян, которое она увидела во время отдыха в Египте. Эту ситуацию девушка описала у себя в Instagram.

"Вчера приехали "любители России-матушки", которые почему-то за нее уехали в Египет, а не на войну, но везде не забывают кричать, что Россия гуд. Персоны, которые цепляются, не понимают, когда их игнорируют, отворачиваются, говорят (на английском, украинском, потому что язык не поворачивается разговаривать на их языке) нас не трогать", - написала актриса.

Девушка добавляет, что ее они очень раздражают, поэтому не могла сдерживать своих эмоций во время встречи с такими туристами.

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"Нашествие такое, что хочется поубивать. Зашла в уборную, стоят уже в 11 утра в ж*пу пьяные русские, которые кричат "Р*ша гуд". Я эмоций не скрывала, но от этого физически хочется рыгать. Постоянно приходят, пытаются "кадрить". Такая мерзость", - написала Анастасия.

Цимбалару также отметила, что такие горе-отдыхающие постоянно что-то комментируют и ходят мимо нее.

"Вчера они пытались дать нам виски, сегодня - мороженое, которое демонстративно полетело в мусорку", - написала актриса.

"Они решили сказать: "Девочки, мы за вами наблюдаем, мы вас видим". После этого пришлось искать лежаки в конце пляжа", - добавила Цымбалару.

Анастасия подытожила, что больше не хочет приезжать в Египет. Подписчики поинтересовались, почему именно в эту страну она поехала, понимая, что там могут быть россияне. Девушка объяснила ситуацию так:

"В эту поездку мы должны были отправиться 26 февраля 2022 года. Несмотря на то, что у нас началась полномасштабная война, отель деньги за путевку возвращать отказался. Сказал: "Приезжайте, когда надумаете". Деньги за билеты сгорели".

Напомним, в прошлом году актриса Анастасия Цымбалару рассказала, что на российском телеканале вышел сериал с ее участием. Эта новость была для нее неожиданностью, поэтому пришлось оправдываться перед поклонниками, что та киноработа была еще до начала войны.

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