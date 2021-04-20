Новая административная единица будет переименована в штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

Администрация президента США Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат.

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Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате.

"Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Новую административную единицу переименуют в штат Вашингтон, Содружество Дугласа. Федеральные здания останутся вне территории штата.

Отмечается, что в округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, а его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах.

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Автор: Людмила Жерновская