Ранее об использовании аэродрома для проведения учений не сообщалось.

Подразделения ВС Республики Беларусь отработали нанесение ракетных ударов с аэродрома "Россь" в Волковысском районе.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", 3 мая начался очередной этап проверки боевой готовности ВС РБ. В нем принимает участие и смешанное подразделение ракетных войск и артиллерии, состоящее из дивизионов 336‑й реактивной артиллерийской (РСЗО "Полонез") и 465-й ракетной (ТРК "Точка-У") бригад. Сообщалось, что подразделениям предстоит совершить марш более 300 км. в назначенный район. После прибытия в район, среди прочего, выполнялись учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов.

6 мая было опубликовано видео о маневрах с указанными выше подразделениями. Анализ видео позволяет прийти к выводу, что военные во время съемки находились на аэродроме "Россь" в Волковысском районе Гродненской области.

Видео дня

Расстояние от пункта постоянной дислокации 336-й и 465-й бригад до аэродрома "Россь" составляет не менее 335 км., что соответствует заявленной МО РБ протяженности марша. Также в г.п.Россь был сформирован отряд народного ополчения, который обеспечивал безопасность движения колонн военных.

Ранее об использовании аэродрома для проведения учений не сообщалось. Расстояние от аэродрома до границы с Польшей составляет порядка 40 км. Возможно, таким образом МО РБ решило ответить на проходящее сейчас в Польше учение "Anakonda-23".

Ракетная угроза с Беларуси - детали

Угроза ракетного удара с территории Беларуси по Украине сохранится еще минимум на три месяца - примерно до начала июля. Ранее говорилось о существовании опасности до начала апреля. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуьскі Гаюн", ссылаясь на продления действия зоны ограничения на осуществление авиасообщение всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на территории Беларуси.