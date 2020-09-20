Правозащитники сообщают о 136 задержанных.

В Минске в воскресном Марше справедливости приняли участие более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает информационное агентство БелаПАН.

Днем во время акции в Минске практически отсутствовал четыре с половиной часа мобильный интернет. Также в городе закрывали шесть станций метро, передает «БЕЛТА». В настоящее время они возобновили работу.

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске на Марше справедливости силовики задержали 136 человек, в регионах – 60.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В его состав вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В состав президиума совета вошли писательница Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета. На сегодняшний день почти все члены президиума Координационного совета из-за преследований либо покинули Беларусь, либо арестованы.

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Автор: Светлана Закелова